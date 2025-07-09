بـ1.3 مليون برميل يومياً.. توقعات بنمو الطلب على النفط

وأوضح ناصر خلال مشاركته في ندوة منظمة " " اليوم: "بالرغم من التحديات التجارية والرسوم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ما زلنا نشهد طلبا قويا على النفط، حيث بلغ النمو في الربع الأول 1.5 مليون برميل يوميا. وتوقعاتنا لنهاية العام تتراوح بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا".وأضاف: "نلاحظ ارتفاع أسعار البنزين في ، بالإضافة إلى طلب إضافي من "، مشيرا إلى أن هذه العوامل تدعم توقعات النمو في الطلب العالمي على النفط.