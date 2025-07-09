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بـ1.3 مليون برميل يومياً.. توقعات بنمو الطلب على النفط
اقتصاد
2025-07-09 | 09:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
151 شوهد
توقع الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"
السعودية
أمين الناصر
نمو الطلب العالمي على النفط في 2025 بمعدل يتراوح بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا، رغم التحديات المتعلقة بالرسوم
الجمركية
.
وأوضح ناصر خلال مشاركته في ندوة منظمة "
أوبك
" اليوم: "بالرغم من التحديات التجارية والرسوم
الجمركية
وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ما زلنا نشهد طلبا قويا على النفط، حيث بلغ النمو في الربع الأول 1.5 مليون برميل يوميا. وتوقعاتنا لنهاية العام تتراوح بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا".
وأضاف: "نلاحظ ارتفاع أسعار البنزين في
الولايات المتحدة
، بالإضافة إلى طلب إضافي من
الصين
"، مشيرا إلى أن هذه العوامل تدعم توقعات النمو في الطلب العالمي على النفط.
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