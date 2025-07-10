عالميا.. ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" بنسبة 0.07% إلى 68.43 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام " " بنسبة 0.14% إلى 70.29 دولار للبرميل.ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي ، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى ، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي إيناسيو .