بعد كندا.. ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي

وفي رسالة إلكترونية موجهة إلى ، نُشرت على "تروث سوشل"، كتب : "بدلًا من التعاون مع ، ردّت كندا برسومها الخاصة. واعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب، سنفرض على كندا رسومًا جمركية نسبتها 35% تطال المنتجات الكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة".وكشف كارني مساء الخميس على إكس أنه "خلال المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة، دافعت بلا كلل عن عمّالنا وشركاتنا. وسوف نستمر على هذا المنوال فيما نعمل استعدادًا للمهلة القصوى المراجعة بتاريخ الأول من أغسطس/ آب".وكما هي الحال مع كل رسالة أُرسلت إلى أكثر من عشرين بلدًا منذ الاثنين، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستُضاف إلى تلك المفروضة على مجالات نشاطات خاصة، مثل الفولاذ والألومنيوم والسيارات.وفي وقت سابق من اليوم، كشف ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع "إن بي سي" أنه يعتزم توجيه رسالة من هذا النوع إلى أيضًا "اليوم أو غدًا".وهو صرّح: "أناقش مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل كما تعلمون بلدانًا عدة، فضلًا عن المناقشات الجارية مع كندا. ومن المفترض إرسالها في الساعات المقبلة".وأكّد أن البلدان التي لم تتلقَّ بلاغات منه ستُفرض عليها زيادات جمركية تراوح نسبتها القصوى بين 15 و20%، من دون التحديد إن كانت هذه الزيادات ستُضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية بحدود 10% التي تطال أغلبية الواردات إلى الولايات المتحدة منذ أبريل/ نيسان.