ترامب يرفع التعرفة الكمركية على واردات العراق... ما تداعياته على الاقتصاد؟

الرئيس الامريكي يرفع التعرفة الكمركية على واردات

مختصون : القرار قد يؤثر على اقتصاد البلاد الذي يعاني من اضطرابات عديدة



فرض الرئيسُ الامريكي زيادة ً على التعرفةِ الكمركيةِ الخاصةِ بالوارداتِ العراقيةِ إلى الولاياتِ المتحدة وبنسبةِ ثلاثين بالمئةِ باستثناءِ النفط , باحثون في الشأنِ الاقتصادي اكدوا لمراسلِ ان هذا القرارَ قد يؤثرُ على اقتصادِ البلادِ الذي يعاني من اضطراباتٍ عديدة.