خلال 2025.. الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإمدادات النفط

وذكرت الوكالة أن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما أقل مما تبدو عليه رغم أن التوازن بين العرض والطلب يشير إلى فائض، وذلك مع زيادة وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف.واضافت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري الجمعة، إنها تتوقع ارتفاع الإمدادات العالمية من الخام بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 300 ألف برميل عن التوقع السابق. وأضافت الوكالة أن الطلب العالمي على النفط سيزيد 700 ألف برميل فقط بما يشير إلى فائض كبير.ورغم إدخال تلك التغييرات على توقعاتها، قالت الوكالة إن ارتفاع معدلات تكرير النفط في المصافي لتلبية الطلب على السفر وتوليد الطاقة خلال فصل الصيف يؤدي إلى شح المعروض.وأضافت أن الزيادة الأحدث التي أعلنتها يوم السبت لم يكن لها تأثير كبير.وقالت في التقرير الشهري "قرار أوبك+ بشأن المزيد من التسريع في وتيرة التخلي عن خفض الإنتاج لم يحرك الأسواق بطريقة كبيرة بالنظر إلى ما تشير إليه العوامل الأساسية من شح في المعروض".وأضافت الوكالة "تشير مؤشرات الأسعار أيضا إلى شح أكبر في سوق النفط الفعلية من الذي يوحي به الفائض الكبير في حساباتنا".وقبل أيام، قال وزراء ومسؤولون تنفيذيون من دول ورؤساء شركات نفط غربية كبرى إن زيادات الإنتاج لا تقود لزيادات في الاحتياطيات بما يشير إلى تعطش الأسواق للمزيد من النفط.وبالنسبة للعام المقبل، توقعت الوكالة أن ينمو الطلب على النفط بمتوسط 720 ألف برميل يوميا بما يقل بنحو 20 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، كما توقعت زيادة النمو في الإمدادات 1.3 مليون برميل يوميا بما يشير أيضا إلى فائض.