Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في أمريكا.. توقعات بارتفاع التضخم مع زيادة الرسوم الجمركية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية للشهر الثالث على التوالي

اقتصاد

2025-07-14 | 07:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية للشهر الثالث على التوالي
115 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

انخفضت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 5.7 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بتراجع نسبته 15.5% مقارنة بشهر أيار الذي سجلت فيه المبيعات 6.5 مليار دولار، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي.

ويقول العبيدي، بهذا، وصلت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من السنة إلى 37.2 مليار دولار، منخفضة بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد سجلت 38.1 مليار دولار.

كما انخفضت المبيعات النقدية للعملة الأجنبية إلى أدنى مستوى لها، حيث بلغت في شهر حزيران 99 مليون دولار فقط، وهي أقل قيمة مبيعات شهرية منذ بدء اعتماد المبيعات النقدية. وبذلك، بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية على طريقة المبيعات النقدية في الأشهر الستة الأولى من السنة 1.4 مليار دولار، بتراجع نسبته 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت قد بلغت 1.76 مليار دولار.

أما مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة، فقد بلغت 5.6 مليار دولار في شهر حزيران من العام الحالي، بزيادة قدرها 35% مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي. وبذلك، بلغت مبيعات العملة الأجنبية عبر آلية تعزيز الأرصدة في الأشهر الستة الأولى من السنة 35.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 26 مليار دولار.

كما توقفت تمامًا آلية التسويات الدولية عبر البنك المركزي، وكذلك آلية التحويل عبر البنك المركزي، ليقتصر بيع العملة الأجنبية على آلية تعزيز الأرصدة والبيع النقدي للمسافرين. ورغم انخفاض المبيعات النقدية وتوقف التسويات الدولية، إلا أن سعر الدولار ظل مستقرًا ولم يتأثر بهذا التراجع، بحسب العبيدي.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات البنك المركزي لهذا العام إلى حوالي 70 مليار دولار، بانخفاض عن العام الماضي الذي تجاوزت فيه المبيعات 80 مليار دولار، وفقا للعبيدي.

ويوضح إن تراجع مبيعات العملة الأجنبية، مع استقرار سعر الدولار في السوق الموازي وانخفاض مستويات التضخم، يستدعي مراجعة دقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع. وهذا الأمر يمكن أن يكون مرتبطًا بإمكانية دخول معظم التجار إلى السوق الرسمية، مما يقلل الحاجة للعملة الصعبة في السوق الموازي، أو بتراجع الطلب على السلع، ما قد يعكس حالة من الركود الاقتصادي الذي يمر به السوق العراقي.

>> تابع قناة السومرية على  منصة X

انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية

الشهر الثالث على التوالي

السومرية نيوز

منار العبيدي

الدولية عبر

سومرية نيوز

السومرية

العبيدي

العراق

عبيدي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
Play
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
السنك بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-14
Play
السنك بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
Play
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-13
Play
13-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-13
Play
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-13
Live Talk
Play
Live Talk
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
Play
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
عشرين
Play
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
Play
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
Play
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Play
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
Play
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Play
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
Play
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
Play
الحياة تحتاج قلوبًا مبصرة بحب الله - الحلقة ٤ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
السنك بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-14
Play
السنك بغداد - الحلقة ٧٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
Play
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-13
Play
13-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-13
Play
نشرة ١٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-13
Live Talk
Play
Live Talk
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
Play
التدريس بأساليب مبتكرة .. تجربة تستحق التعميم - الحلقة ٧١ | 2025
10:30 | 2025-07-13
عشرين
Play
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
Play
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
Play
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Play
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
Play
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Play
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11
Play
النفط المهرب.. حكاية أوميد الذي خلط إيران بالعراق ونوه العالم - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-11

اخترنا لك
قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:40 | 2025-07-14
للمهتمين بالدولار.. اليكم الأسعار
10:07 | 2025-07-13
إليك حصة العراق من صادرات تركيا لدول الجوار خلال النصف الأول من 2025
06:27 | 2025-07-13
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:37 | 2025-07-13
تفاصيل جديدة حول مستحقات الوقود العراقي لدى لبنان
05:56 | 2025-07-12
مع بداية الأسبوع.. أسعار الدولار في السوق العراقية
04:07 | 2025-07-12

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.