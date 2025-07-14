بعد تهديد ترامب لروسيا.. أسعار النفط تهبط بأكثر من دولار

يأتي ذلك، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأميركية على والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية بينما حدت الضبابية المصاحبة لأزمة الرسوم من ارتفاع الأسعار.وتراجعت 72 سنتاً أو 1.02% إلى 69.61 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 99 سنتاً أو 1.45% إلى 67.46 دولار للبرميل.وكان قد صعد بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.2%، بعدما أشارت وكالة إلى أن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحّاً مما توحي به المؤشرات الأولية، مدعومة بارتفاع معدلات تشغيل خلال ذروة موسم الصيف لتلبية الطلب على السفر وتوليد الكهرباء.