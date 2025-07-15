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نفط الشمال تتفق مع شركة أمريكية لتطوير حقل حمرين
اقتصاد
2025-07-15 | 04:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
215 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أعلن
وزير النفط
حيان عبدالغني، اليوم الثلاثاء، إجراء مراسم توقيع اتفاق مبادئ بين
شركة نفط الشمال
وشركة HKN الأمريكية لاستثمار وتطوير حقل
حمرين
.
وأكد عبد الغني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، على "حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الرصينة الأمريكية والغربية وغيرها من
الشركات العالمية
، بهدف تطوير الحقول النفطية والاستثمار الأمثل للغاز وتعظيم الطاقات الانتاجية دعما للاقتصاد الوطني".
وأضاف الوزير، أن "الوزارة تسعى إلى رفع معدلات انتاج الحقل إلى 60 الف برميل في اليوم بالإضافة إلى استثمار( 45-50 ) مقمق من الغاز المصاحب لرفد محطات توليد
الطاقة الكهربائية
بالوقود"، مشيرا الى أن "حقل
حمرين
من الحقول المنتجة وتبلغ معدلات الانتاج الحالية من (20 - 25) الف برميل باليوم ، بالرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية" .
وأشار الوزير إلى "تطلعات
العراق
للتعاون المشترك مع الشركات الأمريكية الرصينة"، مشيرا الى "وجود مفاوضات عديدة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة" .
وبحسب البيان، حضر مراسم التوقيع وكلاء الوزارة والقائم بأعمال
السفارة الأمريكية
ومستشار
رئيس الوزراء
وعدد من المدراء العامين في
مركز الوزارة
.
وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية "
ستيفن
فاجن": "نحن سعداء لحضورنا اليوم مراسم التوقيع في
وزارة النفط
العراقية بالإضافة إلى سعادتنا أن تقوم
شركة أمريكية
بالاستثمار في العراق، ونود أن نرى الكثير من الأعمال التجارية مع العراق".
وقال مدير عام
شركة نفط الشمال
عامر
خليل
ان "الاتفاق الذي تم توقيعه سيكون اساساً لتوقيع عقد التطوير لاحقا"، مشير الى أن "العقد يهدف إلى تطوير كافة الآبار النفطية في الحقل وتأهيل الملاكات، ويساهم في تأمين وقود الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتشغيل الأيدي العاملة العراقية".
وقال نائب رئيس شركة HKN "
ماثيو
زيس": "نحن فخورون جدا بالعمل والتعاون مع وزارة النفط، وهدفنا تطوير حقل حمرين بأقصى طاقته والاستفادة من الطاقات العراقية في العمل وتشغيل 80 %، فضلا عن تطوير المجتمع المحلي في منطقة العمل".
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