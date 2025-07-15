نفط الشمال تتفق مع شركة أمريكية لتطوير حقل حمرين

وأكد عبد الغني في بيان ورد لـ ، على "حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الرصينة الأمريكية والغربية وغيرها من ، بهدف تطوير الحقول النفطية والاستثمار الأمثل للغاز وتعظيم الطاقات الانتاجية دعما للاقتصاد الوطني".وأضاف الوزير، أن "الوزارة تسعى إلى رفع معدلات انتاج الحقل إلى 60 الف برميل في اليوم بالإضافة إلى استثمار( 45-50 ) مقمق من الغاز المصاحب لرفد محطات توليد بالوقود"، مشيرا الى أن "حقل من الحقول المنتجة وتبلغ معدلات الانتاج الحالية من (20 - 25) الف برميل باليوم ، بالرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية" .وأشار الوزير إلى "تطلعات للتعاون المشترك مع الشركات الأمريكية الرصينة"، مشيرا الى "وجود مفاوضات عديدة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة" .وبحسب البيان، حضر مراسم التوقيع وكلاء الوزارة والقائم بأعمال ومستشار وعدد من المدراء العامين في .وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية " فاجن": "نحن سعداء لحضورنا اليوم مراسم التوقيع في العراقية بالإضافة إلى سعادتنا أن تقوم بالاستثمار في العراق، ونود أن نرى الكثير من الأعمال التجارية مع العراق".وقال مدير عام ان "الاتفاق الذي تم توقيعه سيكون اساساً لتوقيع عقد التطوير لاحقا"، مشير الى أن "العقد يهدف إلى تطوير كافة الآبار النفطية في الحقل وتأهيل الملاكات، ويساهم في تأمين وقود الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتشغيل الأيدي العاملة العراقية".وقال نائب رئيس شركة HKN " زيس": "نحن فخورون جدا بالعمل والتعاون مع وزارة النفط، وهدفنا تطوير حقل حمرين بأقصى طاقته والاستفادة من الطاقات العراقية في العمل وتشغيل 80 %، فضلا عن تطوير المجتمع المحلي في منطقة العمل".