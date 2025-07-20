مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخص "السلف"

وقال للمصرف في بيان، "إطلاق السلف الإلكترونية عبر البطاقة الائتمانية (كردت كارد)، وذلك ضمن جهود المصرف لتوسيع خدماته الرقمية وتسهيل إجراءات منح التسهيلات المالية".

وأوضح البيان أن "الخدمة تشمل موظفي دوائر الدولة ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف، مشيرًا إلى أن مبلغ السلفة ما يعادل خمسة رواتب وبحد اعلى 15 مليون دينار عراقي".



وبيّن المصرف أن "التقديم يكون إلكترونيًا فقط، عبر تطبيق ، وفق شروط محددة من بينها أن لا يتجاوز عمر المتقدم 57 عامًا".