إليكم أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المركزية

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، في أسواق العاصمة ، استقراراً مع إغلاق البورصة مساء اليوم الاحد.

سعر البيع: 140250 ديناراً مقابل 100 دولار



سعر الشراء: 138250 ديناراً مقابل 100 دولار



