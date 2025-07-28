ارتفاع أسعار النفط عالمياً

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر أيلول المقبل بنسبة 2.35% إلى 66.69 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " للشهر نفسه بنسبة 2.26% إلى 69.69 دولار للبرميل.وعززت أسعار الذهب الأسود ارتفاعها اليوم بعد أن صرح الرئيس الأمريكي اليوم بأنه سيقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يوما.وأججت تصريحات الرئيس الأمريكي المخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة على ، ما سيؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام من ، أحد أبرز منتجيه في العالم.كذلك لقيت أسواق النفط دعما من توصل والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اتجاري مما خفف المخاوف من تراجع الاقتصاد والطلب العالمي على الخام.ويوم أمس، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا مع ، تم التوصل له خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي ورئيسة .وذكر ترامب أن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي.وقال الرئيس الأمريكي إن ستشتري أيضا "كميات هائلة" من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة.وأضاف ترامب أن بروكسل ستفتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية دون رسوم جمركية.