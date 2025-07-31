أحدهما يرفع والأخر يخفض.. أسعار النفط حائرة بين مؤثرين

وانخفضت عقود الآجلة لشهر سبتمبر، بمقدار 10 سنتات، أي ما يعادل 0.1%، لتصل إلى 73.14 دولارًا للبرميل، بينما انخفض عقد الأكثر نشاطًا لشهر أكتوبر بمقدار 14 سنتًا، أي ما يعادل 0.2%، ليصل إلى 72.33 دولارًا.وانخفض خام غرب الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر أيلول خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 69.95 دولار للبرميل، فيما استقر كلا المؤشرين القياسيين على ارتفاع بنسبة 1% يوم الأربعاء.ويقول المختصون ان عقود النفط تتأرجح ضمن نطاق ضيق حيث لم يتمكن المشترون والبائعون من حشد القناعة اللازمة لرفع الأسعار بشكل حاسم أو خفضها، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس" للتعريفات الأميركية الجديدة.ولا يزال المتشدد بشأن العقوبات على النفط الروسي يدعم علاوات السوق، ومن ناحية أخرى، فإن قوة الدولار ومؤشرات النمو العالمي الفاترة والزيادة المفاجئة في تقرير تحد من المكاسب.