باحثون يحللون كيف سيغير "طريق التنمية" خريطة الطاقة الإقليمية للعراق وتركيا

و" " طريق بري وسكة حديدية تمتد من إلى وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول .وأشار تشاليشكان الباحث في دراسات العراق إلى أن العلاقات بين وبغداد تطورت إلى مستوى استراتيجي في قطاع الطاقة، وأن هذه العملية مرتبطة بمشروع "طريق التنمية".وأكد تشاليشكان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التركي، أن لا يعني خطوط طاقة جديدة لتركيا والعراق فحسب، بل أيضا لدول المنطقة.وأضاف: "العلاقات الثنائية التي عززها مشروع طريق التنمية هيأت بيئة مواتية لفتح آفاق جديدة من الفرص في مختلف المجالات".ولفت إلى أن عملية التفاوض على الاتفاقية الجديدة في الطاقة لم تمهد الطريق لنقل النفط فحسب، بل أيضا لتعاون شامل وطويل الأمد من شأنه أن يمنع النزاعات القانونية بين الطرفين.من جانبه، قال الخبير في شؤون في مجلة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" (MEES) إن تركيا والعراق حريصان على توسيع تعاونهما الاقتصادي في إطار مشروع طريق التنمية.وأضاف المالكي: "يمكن أيضا نقل النفط الخام من دول أخرى عبر خط أنابيب النفط التركي ـ العراقي، ما سيعزز مكانة تركيا مركزا إقليميا للطاقة بين آسيا وأوروبا".وأشار، إلى أن إعادة نقل شمالي العراق إلى مصافي أمر مهم أيضا لبغداد.والأسبوع الفائت، أفادت مصادر تركية للأناضول، بأن أنقرة وبغداد بدأتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية أشمل لنقل النفط العراقي.وفي هذا السياق، نُشر مرسوم رئاسي تركي في ، بتاريخ 21 يوليو/ تموز الماضي، معلنا أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، السارية منذ عام 1973، ستنتهي في 27 يوليو/ تموز 2026.