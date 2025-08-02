السابع عربيا.. أسعار المشتقات النفطية في العراق تشكل تحديا كبيرا للموازنة

وقال عضو المرصد سجاد في بيان ورد لـ ، إن " يواصل تسجيل معدلات مرتفعة في استهلاك المشتقات النفطية، مثل البنزين والديزل"، مبينًا أن "استهلاك البنزين يبلغ نحو 31 مليون لتر يومياً، أي ما يعادل 217 مليون لتر أسبوعياً".وأضاف: ان "الاستهلاك الشهري للبنزين يصل إلى 930 مليون لتر، بينما يبلغ الاستهلاك السنوي نحو 11.38 مليار لتر"، مشيرا إلى أن "استهلاك (الكاز) يتجاوز 27 مليون لتر يوميا، ما يعادل 189 مليون لتر أسبوعيا، فيما يبلغ 810 ملايين لتر شهريا، ويتجاوز 9.85 مليار لتر سنويا".وأكد ان "العراق يُعد من الدول ذات أسعار الوقود المنخفضة، سواء على المستوى العالمي أو العربي، وذلك بفضل الدعم الحكومي الكبير لأسعار المشتقات النفطية"، لافتا الى ان "العراق يحتل المرتبة 19 عالميا والسابعة عربيا كأحد أرخص الدول في أسعار المشتقات النفطية".وذكر ان "استمرار العراق في دعم أسعار الوقود بهذا الشكل، في ظل معدلات استهلاك مرتفعة، يشكل تحدياً كبيرا للموازنة العامة".