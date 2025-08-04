الذهب يواصل مكاسبه ويسجل أعلى مستوى منذ 10 ايام

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3373.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 24 يوليو، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 3427.10 دولار.وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت تباطؤاً أكبر من المتوقع في نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال يوليو، كما جرى تعديل بيانات شهري مايو ويونيو بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة، في إشارة إلى تدهور واضح في سوق العمل.ويُعتبر الذهب أحد الأصول التي تؤدي أداءً جيداً في بيئة انخفاض أسعار الفائدة، كما يُعد ملاذاً آمناً ضد التضخم.أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.8% لتسجل 37.33 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1322.03 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.9% إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1184.75 دولار.