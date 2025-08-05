المرسومي يكشف السر: لماذا يرسل العراق غازه لإيران؟.. "100 مليون قدم مكعب يومياً"

100 مليون قدم مكعب يوميًا من إلىأوضح المرسومي أن الاتفاق ينص على نقل 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز المصاحب من النفط في إلى إيران. وستقوم بمعالجة هذا الغاز وإعادته للعراق ليُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.تحديات حرق الغاز المصاحب في البلدينأشار المرسومي إلى أن هذا الاتفاق يأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها كلا البلدين في التعامل مع الغاز المصاحب للنفط. فإيران، على الرغم من امتلاكها احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي الحر، تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد في حرق الغاز الطبيعي المصاحب، حيث أحرقت 20.4 مليار متر مكعب عام 2023.وأرجع المرسومي هذه المشكلة إلى نقص الاستثمارات في البنية الأساسية للغاز الطبيعي وفشل إيران في تطوير وتركيب المعدات الأساسية لجمع الغاز المصاحب من حقول النفط على مدار العقدين الماضيين.