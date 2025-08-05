المرسومي يكشف السر: لماذا يرسل العراق غازه لإيران؟.. "100 مليون قدم مكعب يومياً"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في البصرة.. توضيح للشرطة يخص انتحار طبيبة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536019-638899789364807872.jpg
المرسومي يكشف السر: لماذا يرسل العراق غازه لإيران؟.. "100 مليون قدم مكعب يومياً"
اقتصاد
2025-08-05 | 04:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
664 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي
نبيل المرسومي
، عن تفاصيل اتفاق جديد بين
العراق
وإيران، ينص على نقل الغاز المصاحب من
آبار
النفط في
ميسان
إلى الأراضي الإيرانية لمعالجته وإعادته مرة أخرى كوقود يُستخدم في محطات توليد الكهرباء.
100 مليون قدم مكعب يوميًا من
ميسان
إلى
إيران
أوضح المرسومي أن الاتفاق ينص على نقل 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز المصاحب من
آبار
النفط في
محافظة ميسان
إلى إيران. وستقوم
طهران
بمعالجة هذا الغاز وإعادته للعراق ليُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.
تحديات حرق الغاز المصاحب في البلدين
أشار المرسومي إلى أن هذا الاتفاق يأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها كلا البلدين في التعامل مع الغاز المصاحب للنفط. فإيران، على الرغم من امتلاكها احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي الحر، تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد
روسيا
في حرق الغاز الطبيعي المصاحب، حيث أحرقت 20.4 مليار متر مكعب عام 2023.
وأرجع المرسومي هذه المشكلة إلى نقص الاستثمارات في البنية الأساسية للغاز الطبيعي وفشل إيران في تطوير وتركيب المعدات الأساسية لجمع الغاز المصاحب من حقول النفط على مدار العقدين الماضيين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
400 لتر ماء لكل مواطن بغدادي في الصيف.. و1.3 مليون متر مكعب "تهدر بالتسريب" يوميًا
02:17 | 2025-05-11
"واشنطن بوست" تكشف أسباب صمت المقاومة العراقية إزاء الضربة الأميركية لإيران
04:46 | 2025-06-26
كنز سومري عمره 4400 عام يخرج من العراق ليكشف أسرار "إله العاصفة والثعلب الماكر"!
06:15 | 2025-07-24
تركيا تخطط لتصدير 6 ملايين لتر يوميا من الغاز إلى سوريا
14:59 | 2025-05-09
المرسومي يكشف السر
لماذا يرسل العراق غازه لإيران؟.. "100 مليون قدم مكعب يومياً"
السومرية نيوز
نبيل المرسومي
محافظة ميسان
سومرية نيوز
السومرية
العراق
ميسان
طهران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يستقر في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
32.46%
09:25 | 2025-08-03
الدولار يستقر في بورصتي بغداد واربيل
09:25 | 2025-08-03
ريال مدريد يتخلص من أفشل صفقاته
رياضة
24.52%
12:15 | 2025-08-03
ريال مدريد يتخلص من أفشل صفقاته
12:15 | 2025-08-03
الأسئلة والقلق يملأان وجوه 3 ملايين عائلة.. أين رواتب المتقاعدين؟
اقتصاد
23.51%
05:02 | 2025-08-04
الأسئلة والقلق يملأان وجوه 3 ملايين عائلة.. أين رواتب المتقاعدين؟
05:02 | 2025-08-04
خبر سار لاهالي بغداد.. ابرز المشاريع ستدخل الخدمة قريبا
محليات
19.51%
11:18 | 2025-08-03
خبر سار لاهالي بغداد.. ابرز المشاريع ستدخل الخدمة قريبا
11:18 | 2025-08-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
Live Talk
مقهى من نوع آخر.. بين الراحة وصداقة القطط - Live Talk - الحلقة ٨٧ | 2025
10:30 | 2025-08-04
Live Talk
مقهى من نوع آخر.. بين الراحة وصداقة القطط - Live Talk - الحلقة ٨٧ | 2025
10:30 | 2025-08-04
كان يا مكان
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-04
كان يا مكان
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
جات بالليل
تكسير الأغاني 3-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-03
جات بالليل
تكسير الأغاني 3-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
ناس وناس
بغداد الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-05
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
من الأخير
قانون الحـ.شد .. الختم في السفارة - من الأخير م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-04
Live Talk
مقهى من نوع آخر.. بين الراحة وصداقة القطط - Live Talk - الحلقة ٨٧ | 2025
10:30 | 2025-08-04
Live Talk
مقهى من نوع آخر.. بين الراحة وصداقة القطط - Live Talk - الحلقة ٨٧ | 2025
10:30 | 2025-08-04
كان يا مكان
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-04
كان يا مكان
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
خط أحمر
جــ.ريمة الـذهب: رعب الأعظمية! - خط احمر م٨ - الحلقة ١٤ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-03
جات بالليل
تكسير الأغاني 3-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-03
جات بالليل
تكسير الأغاني 3-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-03
اخترنا لك
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:50 | 2025-08-05
الغاز العراقي في قبضة التحديات.. هل يُولد مشروع عكاز من ركام الفوضى؟
12:45 | 2025-08-04
الذهب يواصل مكاسبه ويسجل أعلى مستوى منذ 10 ايام
11:10 | 2025-08-04
تقوم بعمليات غسيل أموال وتهريب الدولار.. شركة تتخفى بقناع الإعلانات
10:41 | 2025-08-04
قرارات تخص الاقتصاد العراقي بينها تصدير الأسفلت المؤكسد
10:33 | 2025-08-04
شركات صينية تغزو قطاع النفط العراقي.. استثمار ملياري وسعي لرفع الانتاج إلى الضعف
10:32 | 2025-08-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.