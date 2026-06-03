عالميا.. اسعار النفط تواصل الارتفاع مع تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا

ووفقاً لبيانات وكالة "رويترز"، قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 2% لتسجل 95.40 دولاراً للبرميل، وسط قلق المستثمرين من اتساع رقعة المواجهةالإقليمية.وجاء هذا الارتفاع أعقاب إعلان عن اعتراض صواريخ أطلقتها باتجاه والبحرين، ردت عليها القوات الأمريكية باستهداف مواقع في جزيرة "قشم" الإيرانية القريبة من . وفي المقابل، أكد الإيراني استهدافه لمقر قيادة .هذا التصعيد الميداني ألقى بظلاله سريعىً على الأسواق المالية العالمية؛ إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي، في حين هوت العملات المشفرة، ليسجل " " أدنى مستوى له في شهرين متراجعاً إلى حدود 66 ألف دولار.