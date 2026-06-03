الدولار مستقر في بغداد مع الإغلاق وارتفاع طفيف بكردستان

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، استقراراً في أسواق العاصمة ، فيما ارتفعت في بإقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الأربعاء.





سعر البيع: 154250 ديناراً مقابل 100 دولار



سعر الشراء: 153250 دينارًا مقابل 100 دولار.







سعر البيع: 153700 دينار لكل 100 دولار



سعر الشراء: 153650 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 154250 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء: 153250 دينارًا مقابل 100 دولار.سعر البيع: 153700 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 153650 ديناراً مقابل 100 دولار.