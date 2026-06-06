عالميا.. أسعار النفط تواصل التراجع مع تراقب المفاوضات

وأنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر يوليو المقبل التعاملات عند 90.54 دولار للأونصة بانخفاض نسبته 2.69% عن سعر الإغلاق السابق.وأغلقت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أغسطس المقبل التداولات عند 93.09 دولار للأونصة بانخفاض نسبته 2.04% عن سعر التسوية السابق.وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد اندلاع القتال في الشرق الأوسط مع ‌استمرار محادثات ⁠السلام بين وإيران، في حين ظلت حركة المرور عبر ، الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، محدودة.