مع إغلاق التداولات.. ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، ارتفاعاً في أسواق وأربيل مع إغلاق التداولات.





سعر البيع: 154,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 153,500 دينار مقابل 100 دولار





سعر البيع: 153,900 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153,800 دينار لكل 100 دولار

سعر البيع: 154,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 153,500 دينار مقابل 100 دولارسعر البيع: 153,900 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 153,800 دينار لكل 100 دولار