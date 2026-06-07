مصرف الرافدين يباشر بصرف الفوائد المالية لهذه الفئة

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف باشر بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة سندات الإعمار – الإصدارية الثانية لفئة (1,000,000) دينار، بعائد سنوي ثابت قدره 8% ولمدة أربع سنوات".ودعا المصرف "حاملي السندات إلى مراجعة فروعه في والمحافظات لاستلام مستحقاتهم وفق إجراءات ميسرة، تأكيداً لالتزامه بالوفاء بالاستحقاقات المالية في مواعيدها وتعزيز ثقة المستثمرين."