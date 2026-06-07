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إيلون ماسك.. العالم يترقب ظهور أول تريليونير في التاريخ

اقتصاد

2026-06-07 | 05:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إيلون ماسك.. العالم يترقب ظهور أول تريليونير في التاريخ
المصدر:
روسيا اليوم
221 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

يترقب العالم ظهور أول تريليونير في التاريخ مع اقتراب ثروة إيلون ماسك من حاجز التريليون دولار، فماذا يمكن أن تشتري هذه الثروة الطائلة التي تتجاوز اقتصادات دول؟

ويقترب إيلون ماسك من أن يصبح أول تريليونير في التاريخ. فإلى جانب أسهمه وخياراته كرئيس تنفيذي لشركة "تسلا" البالغة 273 مليار دولار، يُنتظر أن تضيف الطروحات العامة الأولية لشركة "سبيس إكس" (المتخصصة في الصواريخ والذكاء الاصطناعي) الأسبوع المقبل نحو 841 مليار دولار إلى ثروته.

ويُتوقع أن تبلغ قيمة "سبيس إكس" بعد الطرح 1.77 تريليون دولار، سيحتفظ ماسك بنحو نصفها. وبذلك، قد تقفز ثروته من شركتيه المدرجتين فقط إلى 1.11 تريليون دولار.

غير أن هذه ثروة "ورقية" مرتبطة بتقييمات المستثمرين المستقبلية وليست سيولة نقدية. ولتقريب الصورة، فإن التريليون (مليون مليون) دولار يستغرق إنفاقه أكثر من قرن إذا أنفق المرء مليون دولار كل ساعة.

ولتوضيح ضخامة هذا المبلغ، إليك ستة أصول واقتصادات ستكون قيمتها قريبا أقل من ثروة ماسك

اقتصادات معظم دول العالم
وفقا لصندوق النقد الدولي، تتجاوز اقتصادات أقل من 20 دولة حول العالم حاجز 1.1 تريليون دولار، مما يعني أن ثروة ماسك ستتفوق قريبا على الغالبية العظمى من اقتصادات العالم، بما فيها اقتصادات دول كبرى مثل: تايوان (977 مليار دولار)، أيرلندا (779 مليار دولار)، السويد (760 مليار دولار)، سنغافورة (660 مليار دولار)، وجنوب أفريقيا مسقط رأسه (480 مليار دولار).

اقتصاد مانهاتن
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجزيرة مانهاتن الأمريكية، التي تضم وول ستريت والعديد من المراكز المالية الكبرى، ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار في عام 2024.

عقارات هيوستن
تبلغ القيمة الإجمالية لجميع العقارات السكنية والتجارية في هيوستن، ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة ومركز صناعة النفط، نحو 879 مليار دولار.

مبيعات السيارات الجديدة في أمريكا
بعد المساكن، تُعد السيارات والشاحنات أكبر مشتريات الأمريكيين. وفي عام 2025، اشترى الأمريكيون 16.3 مليون سيارة جديدة بمتوسط سعر قياسي بلغ 48,402 دولار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 789 مليار دولار.

ثروات أكبر 4 مليارديرات في التكنولوجيا مجتمعين
لا تزال ثروة ماسك تفوق مجموع ثروات أغنى أربعة مليارديرات في مجال التكنولوجيا من بعده، والذين جنى معظمهم ثرواتهم - مثله تماماً - من أسهم شركات التكنولوجيا التي أسسوها. ومجموع ثروات لاري بيدج، وسيرغي برين، ولاري إليسون، وجيف بيزوس يبلغ 1.09 تريليون دولار.

أغنى 50 فريقا رياضيا في العالم
تبلغ القيمة السوقية لأغلى 50 فريقاً رياضياً حول العالم مجتمعة نحو 353 مليار دولار فقط (أي أقل من ثلث ثروة ماسك تقريباً). وتشمل القائمة فريق "دالاس كاوبويز" الأعلى قيمة (13 مليار دولار) وصولاً إلى فريق "تورنتو رابتورز" في المرتبة الخمسين (5 مليارات دولار).

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