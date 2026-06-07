خلال تموز.. "أوبك+" ترفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا

وأوضح البيان الصادر عن هذه الدول وهي وروسيا والسعودية وكازاخستان والكويت وسلطنة والجزائر، أن هذه الزيادة تهدف إلى مساعدة الدول المعنية على تسريع تنفيذ خطط تعويض الكميات التي تم إنتاجها سابقا بما يتجاوز المستويات المتفق عليها.وبموجب القرار الجديد، ستبلغ الحصص الإنتاجية لشهر تموز 2026 نحو 9.824 مليون برميل يوميا لروسيا، و10.353 مليون برميل يوميا للسعودية، و4.378 مليون برميل يوميا للعراق، و2.644 مليون برميل يوميا للكويت، و1.608 مليون برميل يوميا لكازاخستان، و995 ألف برميل يوميا للجزائر، و831 ألف برميل يوميا لسلطنة عمان.كما قرر التحالف تمديد الفترة المخصصة لتعويض فائض الإنتاج السابق للدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية، بعدما كان من المقرر انتهاء هذه العملية بحلول حزيران 2026.