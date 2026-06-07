العقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى 95.76 دولارا للبرميل

وقالت وكالة "رويترز"، " تزيد 2.67 دولار إلى 95.76 دولارا للبرميل"، مضيفة "ا لعقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 2.57 دولار إلى 93.11 دولارا للبرميل".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من باتجاه " "، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق موجة من الصواريخ باتجاه "إسرائيل".