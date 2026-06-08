الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً في بورصات بغداد

وشهدت بورصتا الكفاح والحارثية في ارتفاعاً في الأسعار لتسجل 154,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار.وكان سعر الصرف ليوم الأحد الماضي قد سجل 154,000 دينار مقابل كل 100 دولار، مما يشير إلى زيادة في الأسعار.بلغ سعر البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 155,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.بلغ سعر الشراء 154,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.