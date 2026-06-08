انخفاض في أسعار الذهب بالأسواق المحلية العراقية

الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21): سجل سعر البيع 936 ألف دينار للمثقال الواحد، بينما بلغ سعر الشراء 932 ألف دينار.مقارنة بالأسعار السابقة: شهدت الأسعار تراجعاً مقارنة بيوم أمس الأحد، حيث كانت الأسعار قد سجلت 939 ألف دينار.الذهب العراقي (عيار 21): سجل سعر البيع 906 آلاف دينار للمثقال، في حين بلغ سعر الشراء 902 ألف دينار.الذهب الخليجي (عيار 21): تراوح سعر البيع للمثقال الواحد بين 940 و950 ألف دينار.الذهب العراقي (عيار 21): تراوح سعر البيع للمثقال الواحد بين 910 آلاف و920 ألف دينار.يعتمد تسعير الذهب لدى الصاغة على عملية حسابية تجمع بين سعر الأونصة في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار محلياً. ويُذكر أن الذهب عيار 21 كان قد سجل رقماً قياسياً بتجاوزه حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المحلية العراقية بتاريخ 21 كانون الثاني 2026.