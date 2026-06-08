مع إغلاق التداولات.. تراجع بأسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

تراجعت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي، في أسواق العاصمة وأربيل مع إغلاق التداولات، مساء اليوم الاثنين.



سعر البيع: 155,000 ألف دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء 154,000 دينار لكل 100 دولار.





سعر البيع: 154,300 ألف دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 154,250 ديناراً لكل 100 دولار.

سعر البيع: 155,000 ألف دينار لكل 100 دولارسعر الشراء 154,000 دينار لكل 100 دولار.سعر البيع: 154,300 ألف دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 154,250 ديناراً لكل 100 دولار.