انخفاض أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، انخفاضاً في أسواق وأربيل مع إغلاق البورصة.





سعر البيع: 154500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 153500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 154050 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 154000 دينار مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 154500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 153500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 154050 دينارا لكل 100 دولارسعر الشراء: 154000 دينار مقابل 100 دولار.