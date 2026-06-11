بعد حديث ترامب.. تراجع حاد في أسعار النفط عالمياً

وتراجعت عقود أغسطس الآجلة لخام بنسبة 3.48% مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 89.87 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود يوليو لخام غرب الوسيط (WTI) بنسبة 3.25% لتصل إلى 87.1 دولار.وأعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الخميس، إلغاء الضربات وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد هذا المساء.