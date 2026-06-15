بعد الاتفاق الإيراني ـ الأمريكي.. هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 4.54% إلى 81.03 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أغسطس المقبل بنسبة 3.89% إلى 83.93 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي. وكان كلا العقدين بأكثر من 3% في نهاية الأسبوع الماضي يوم الجمعة.وكان الرئيس الأمريكي أعلن فجر الاثنين، أن وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، وهو ما أكده الباكستاني ، حيث قال إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك ، كاشفا أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في .