ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 905 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 900 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة بلغ سعر بيع المثقال عيار 21 في محال الصاغة انخفاض جديد بأسعار الذهب في اليوم تتراوح بين 930 و 940 ألف دينار، للذهب الخليجي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.