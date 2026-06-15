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قفزة بأسعار الدولار مع إغلاق التداولات المسائية في العراق
اقتصاد
2026-06-15 | 09:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,303 شوهد
سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار
العراقي اليوم الاثنين
، قفزة في أسواق العاصمة
بغداد
وأربيل، مع إغلاق التداولات.
بغداد
سعر البيع: 155,500 دينار مقابل 100 دولار
سعر الشراء" 154,500 دينار مقابل 100 دولار.
أربيل
سعر البيع: 154,650 ديناراً لكل 100 دولار
سعر الشراء: 154,600 دينار مقابل 100 دولار.
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