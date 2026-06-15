قفزة بأسعار الدولار مع إغلاق التداولات المسائية في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي امام الدينار ، قفزة في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق التداولات.



سعر البيع: 155,500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء" 154,500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 154,650 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 154,600 دينار مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 155,500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء" 154,500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 154,650 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 154,600 دينار مقابل 100 دولار.