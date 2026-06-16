أسعار النفط تواصل الانخفاض مع ترقب الاتفاق الإيراني ـ الأمريكي

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت ، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 0.33% إلى 80.48 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.53% إلى 82.73 دولار للبرميل.وهبطت الأسعار أمس الاثنين بنحو 5% لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ الرابع من مارس 2026، بعد إعلان الرئيس الأمريكي توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على ، لكن لم تكشف التفاصيل الكاملة للمذكرة.وأدت الأعمال القتالية إلى إغلاق الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو 20% من إمدادات العالم من ⁠النفط والغاز الطبيعي المسال.ويتوقع بعض المحللين استئناف الإمدادات قريبا عبر المضيق، لكن عوامل أخرى تؤثر سلبا على الأسعار في سوق المعاملات الفورية.وقال محللو " " في مذكرة لعملائهم "من المرجح أن يستغرق استئناف تدفق ناقلات النفط عدة أسابيع". وأضافوا "نتوقع عودة 50 بالمئة من الإنتاج بحلول سبتمبر، و80 بالمئة بحلول ، أي بوتيرة أسرع قليلا من السابق".