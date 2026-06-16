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هل يهدد تأخر إقرار الموازنة صرف رواتب الموظفين؟.. مستشار حكومي يجيب
اقتصاد
2026-06-16 | 08:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
749 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
أكد مستشار
رئيس الوزراء
،
مظهر محمد صالح
، اليوم الثلاثاء، أن تأخر إقرار الموازنة لن يؤثر في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما توقع ان تركز الموازنة المرتقبة على 10 عوامل رئيسة مهمة.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: إن "عدم إقرار الموازنة لن يؤدي إلى توقف صرف رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو مستفيدي
الرعاية الاجتماعية
"، مبينا ان "هذه الرواتب تعد من النفقات الأساسية التي تلتزم الدولة بتأمينها بموجب الأطر القانونية والمالية النافذة".
واردف أن "السياسة المالية لا تزال تُدار وفق أحكام
قانون الإدارة المالية الاتحادي
رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ولا سيما المادة (13) منه التي تنظم آليات الإنفاق العام في حال تأخر إقرار
قانون الموازنة العامة الاتحادية
"، مشيرا الى ان "هذا الإطار القانوني أتاح استمرار عمل مؤسسات الدولة من خلال منح وزير المالية صلاحية تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالصرف بنسبة (1/12) شهرياً من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للسنة المالية السابقة، بعد استبعاد النفقات غير المتكررة، وذلك لحين إقرار الموازنة".
وتابع، أنه "بموجب هذه الآلية استمرت الدولة في تمويل الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وإعانات الحماية والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن النفقات التشغيلية الضرورية المرتبطة باستمرار تقديم
الخدمات العامة
"، لافتا إلى أن "المادة ذاتها سمحت بالاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً إلى نسب الإنجاز الفعلية أو التجهيز المنجز، شريطة توفر السيولة النقدية اللازمة ووجود تخصيصات متوقعة لها ضمن مشروع الموازنة اللاحقة".
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