تركيا ترفض تمديد اتفاقية "كركوك - جيهان" بصيغتها الحالية

وقال المسؤول، إن "تمديد اتفاقية خضعت للتحكيم لا يحمل أي فائدة"، في إشارة إلى النزاع القانوني السابق بين البلدين بشأن صادرات النفط العراقية.ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية المنظمة لتصدير النفط عبر خط الأنابيب في 27 تموز 2026، فيما تواصل وأنقرة مناقشة مسودة اتفاقية جديدة.ويُعد خط " - جيهان" أحد أهم منافذ تصدير النفط العراقي، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه يعمل حالياً بأقل من طاقته بسبب تحديات فنية وأمنية.