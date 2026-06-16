ارتفاع الدولار مع الإغلاق في بغداد واربيل

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في أسواق العاصمة وأربيل مع الإغلاق.



سعر البيع: 156000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 155000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 155400 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 155350 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر البيع: 156000 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 155000 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 155400 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 155350 ديناراً مقابل 100 دولار.