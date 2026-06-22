بدعوة من اردوغان.. الزيدي يزور تركيا في تموز المقبل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
04:15 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن فتح مضيق هرمز بالكامل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-567731-639177455144042490.jpg
بدعوة من اردوغان.. الزيدي يزور تركيا في تموز المقبل
اقتصاد
2026-06-22 | 13:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
183 شوهد
أجرى رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية
رجب طيب أردوغان
، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
وتناول الاتصال، وفق بيان لمكتب
الزيدي
، "عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، والعمل المشترك من أجل تطوير آليات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية".
كما بحث "الجانبان ملف المياه، وأكدا أهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة تحقق مصالح البلدين، إلى جانب بحث توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون في مجالات الغاز والزراعة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين
العراق
وتركيا".
وجرى، خلال الاتصال، "التأكيد المشترك على أهمية
مشروع طريق التنمية
الحيوي، ودوره الاستراتيجي في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين والمنطقة، مع التأكيد على المضي بتنفيذه، لما يمثله من أهمية كبيرة للعراق وتركيا".
وجدد الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
، وفق البيان، "دعوته لرئيس
مجلس الوزراء
إلى زيارة
أنقرة
، التي من المؤمل أن تكون نهاية شهر تموز المقبل، بهدف بحث الملفات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في ما يتعلق بالشروع في تنفيذ
طريق التنمية
".
كما وجه رئيس مجلس الوزراء دعوة إلى الشركات التركية للاستثمار في العراق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
فيدان يزور الدوحة لبحث التعاون الثنائي والتحضير لقمة أردوغان وتميم
09:09 | 2026-05-11
الشيباني: دعوة الزيدي لزيارة واشنطن وإعادة شحنات الدولار هي خطوات عملية لدعم العراق
12:40 | 2026-05-02
الزيدي يتلقى دعوة لزيارة قطر
10:54 | 2026-05-02
ترامب يهاتف الزيدي ويوجه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة
13:55 | 2026-04-30
العراق
تركيا
مشروع طريق التنمية
رجب طيب أردوغان
مجلس الوزراء
النفط العراق
طريق التنمية
نفط العراق
مجلس الو
أردوغان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للموظفين
محليات
37.2%
05:36 | 2026-06-21
خبر سار للموظفين
05:36 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
24.87%
05:34 | 2026-06-21
خطر يهدد مباراة العراق وفرنسا في كأس العالم 2026
05:34 | 2026-06-21
قفزة كبيرة في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
20.46%
03:54 | 2026-06-22
قفزة كبيرة في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:54 | 2026-06-22
أسعار الدولار تقفز من جديد في العراق
اقتصاد
17.47%
03:35 | 2026-06-21
أسعار الدولار تقفز من جديد في العراق
03:35 | 2026-06-21
المزيد
أحدث الحلقات
الطريق الى الكأس
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
الطريق الى الكأس
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
Live Talk
تحديات زراعة النخيل في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-22
Live Talk
تحديات زراعة النخيل في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-22
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-22
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-22
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
الأكثر مشاهدة
الطريق الى الكأس
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
الطريق الى الكأس
العراق يسعى لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة التاسعة - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٧ | 2026
14:15 | 2026-06-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-22
Live Talk
تحديات زراعة النخيل في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-22
Live Talk
تحديات زراعة النخيل في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-22
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-22
ناس وناس
بغداد الباب الشرقي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-22
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
عشرين
الشيطان الأكبر يفاوض ايران على الأذرع والنزع! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٠ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-21
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
بال 90
الأجواء في ملعب الكرخ بغداد - بالـ 90 م٤ - الحلقة ١ | الموسم ٤
15:00 | 2026-06-19
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
علناً
ملف الحقائب المعلقة و سـ لاح الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٤ | الموسم ٥
16:15 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-18
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
مايك السومرية
بسمة بغداد - الحلقة ٤ | season 2
16:30 | 2026-06-17
اخترنا لك
البنك المركزي: تلبية الطلب على الدولار وفق الضوابط والمعايير المعتمدة
11:37 | 2026-06-22
اسعار الصرف مع إغلاق التداولات: الـ100 دولار تقترب من 160 ألف دينار!
10:08 | 2026-06-22
ما هي موازنة البرامج التي تنوي الحكومة العراقية العمل بها؟
09:58 | 2026-06-22
إيران: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سيصدر إعفاء من العقوبات على بيع النفط
05:30 | 2026-06-22
على غرار الدولار.. الذهب يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
05:23 | 2026-06-22
العراق يترقب انتعاشاً اقتصادياً عبر استقرار الملاحة في مضيق هرمز
04:16 | 2026-06-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.