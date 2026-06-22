بدعوة من اردوغان.. الزيدي يزور تركيا في تموز المقبل

وتناول الاتصال، وفق بيان لمكتب ، "عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، والعمل المشترك من أجل تطوير آليات تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية".كما بحث "الجانبان ملف المياه، وأكدا أهمية استمرار الحوار والتنسيق للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة تحقق مصالح البلدين، إلى جانب بحث توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون في مجالات الغاز والزراعة، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين وتركيا".وجرى، خلال الاتصال، "التأكيد المشترك على أهمية الحيوي، ودوره الاستراتيجي في تعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين والمنطقة، مع التأكيد على المضي بتنفيذه، لما يمثله من أهمية كبيرة للعراق وتركيا".وجدد الرئيس التركي ، وفق البيان، "دعوته لرئيس إلى زيارة ، التي من المؤمل أن تكون نهاية شهر تموز المقبل، بهدف بحث الملفات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في ما يتعلق بالشروع في تنفيذ ".كما وجه رئيس مجلس الوزراء دعوة إلى الشركات التركية للاستثمار في العراق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.