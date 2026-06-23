ضغوط الفائدة تضرب الذهب والفضة.. تراجع حاد في الأسواق العالمية



تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تماسك الدولار وتوقعات أن يرفع الفدرالي الأميركي معدل الفائدة في العام الجاري.

تراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد يوم الثلاثاء، متأثرة بموجة بيع عالمية في أسهم التكنولوجيا نتيجة تصاعد المخاوف من رفع أسعار الفائدة.



وانخفضت عقود الذهب الآجلة بـ1.5% لتسجل 4,142 دولاراً للأونصة، فيما هوت عقود الفضة بأكثر من 5% إلى 61.80 دولاراً قبل أن تقلص خسائرها وتستقر قرب 62.25 دولاراً.