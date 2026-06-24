أسعار الذهب تهبط دون 4100 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 11 حزيران

وأظهرت بيانات التداول أن عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس انخفضت بنسبة 2.49% لتصل إلى 4097.9 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى تسجله منذ نحو أسبوعين.وفي وقت لاحق، قلص النفيس جزءا من خسائره، ليتداول عند 4100.4 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 2.43%.ويأتي هذا التراجع في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وما يرافقها من تغيرات في شهية المخاطرة واتجاهات الأسواق المالية.