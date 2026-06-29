انخفاض جديد في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 864 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 860 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 895 ألف دينار و905 آلاف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 865 ألف دينار و875 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.