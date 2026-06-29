تتضمن المعابر غير الرسمية.. ثلاثة قرارات مهمة من المجلس الوزاري للاقتصاد

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "وزير المالية ووزير التخطيط وكالةً ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الخامسة للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء التجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية وكالةً والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ونائب رئيس ومستشار للشؤون القانونية ومدير عام الدائرة الاقتصادية في ".وأضاف ان "المجلس استضاف وفد اقليم كوردستان برئاسة وزير المالية وعضوية امين عام مجلس وزراء الاقليم ورئيس الممثلية والمديرين العامين للجمارك والضرائب والمتابعة وعددا اخر من المختصين"، مبينا ان "الاجتماع حضره ايضا الفريق رئيس هيئة المنافذ الحدودية ووكيل والمدراء العامين لهيئتي والضرائب وممثلين عن تطبيق برنامج السيكودا لغرض مناقشة تقارير اللجان المشتركة الخاصة بتوحيد الاجراءات والضريبية في المنافذ الحدودية لتشمل منافذ اقليم كوردستان".وتابع "بعد ان استمع المجلس الى شرحا قدمه اعضاء الفريق المشترك من الجانبين ومقترحات آلية تطبيق نظام الاسيكودا والمعوقات التي تعترض تطبيقه قرر المجلس:- تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وممثلين عن الجهات المختصة في والإقليم لغرض اجراء مسح كامل للشريط الحدودي وزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية في الاقليم لغرض تقديم تقرير مفصلاً الى ، حول المعابر والمنافذ التي تنطيق عليها الشروط من عدمه وتتوفر فيها البنى التحتية لتحويلها كمنفذ رسمي وإغلاق بقية المنافذ والمعابر التي لاتصلح لذلك وتوجيه قيادة لتطبيق هذا الأمر.- ⁠ قيام وبالتنسيق مع وزارة المالية في الإقليم بإعداد كراس موحد خاص بإلاعفاءات والسماحات الكمركية يصادق من قبل ويعمم على كافة المنافذ الحدودية للعمل بموجبه.- ⁠ رفع مقترحات الجانبين إلى مجلس في ما يخص آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الحدودية التابعة إلى .