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تتضمن المعابر غير الرسمية.. ثلاثة قرارات مهمة من المجلس الوزاري للاقتصاد
اقتصاد
2026-06-29 | 07:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
328 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
اصدر
المجلس الوزاري للاقتصاد
، اليوم الاثنني، ثلاثة قرارات رئيسية مهمة ابرزها ما يخص المعابر الحدودية غير الرسمية.
وقال المجلس في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "وزير المالية ووزير التخطيط وكالةً
فالح الساري
ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الخامسة للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء التجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية وكالةً والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ونائب رئيس
الهيئة الوطنية للاستثمار
ومستشار
رئيس الوزراء
للشؤون القانونية ومدير عام الدائرة الاقتصادية في
وزارة النفط
".
وأضاف ان "المجلس استضاف وفد اقليم كوردستان برئاسة وزير المالية وعضوية امين عام مجلس وزراء الاقليم ورئيس الممثلية والمديرين العامين للجمارك والضرائب والمتابعة وعددا اخر من المختصين"، مبينا ان "الاجتماع حضره ايضا الفريق رئيس هيئة المنافذ الحدودية ووكيل
وزارة المالية الاتحادية
والمدراء العامين لهيئتي
الجمارك
والضرائب وممثلين عن تطبيق برنامج السيكودا لغرض مناقشة تقارير اللجان المشتركة الخاصة بتوحيد الاجراءات
الجمركية
والضريبية في المنافذ الحدودية لتشمل منافذ اقليم كوردستان".
وتابع "بعد ان استمع المجلس الى شرحا قدمه اعضاء الفريق المشترك من الجانبين ومقترحات آلية تطبيق نظام الاسيكودا والمعوقات التي تعترض تطبيقه قرر المجلس:
- تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وممثلين عن الجهات المختصة في
الحكومة الاتحادية
والإقليم لغرض اجراء مسح كامل للشريط الحدودي وزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية في الاقليم لغرض تقديم تقرير مفصلاً الى
المجلس الوزاري للاقتصاد
، حول المعابر والمنافذ التي تنطيق عليها الشروط من عدمه وتتوفر فيها البنى التحتية لتحويلها كمنفذ رسمي وإغلاق بقية المنافذ والمعابر التي لاتصلح لذلك وتوجيه قيادة
قوات الحدود الاتحادية
لتطبيق هذا الأمر.
- قيام
وزارة المالية
وبالتنسيق مع وزارة المالية في الإقليم بإعداد كراس موحد خاص بإلاعفاءات والسماحات الكمركية يصادق من قبل
مجلس الوزراء الاتحادي
ويعمم على كافة المنافذ الحدودية للعمل بموجبه.
- رفع مقترحات الجانبين إلى مجلس
الوزراء الاتحادي
في ما يخص آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الحدودية التابعة إلى
إقليم كردستان
.
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