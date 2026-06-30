أسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار، في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار بيع الدولار محال الصيرفة بالأسواق المحلية 156,500 دينار مقابل كل 100 دولار.

في حين بلغ سعر الشراء 155,500 دينار.

