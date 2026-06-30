عالميا.. أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر خسارة منذ 18 عاما

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، مع تراجع تأثير ضبابية الأوضاع في الشرق الأوسط أمام توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع.وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 3956.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:21 بتوقيت ، مسجلا خسارة 12.7 % منذ بداية الشهر، في ما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي.وتراجعت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب 1.7 % إلى 3969.30 دولار.والمعدن النفيس في طريقه لتسجيل أول انخفاض فصلي له منذ 2024، والأكبر منذ الربع الثاني من 2013، إذ أدت الحرب مع إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما أثار مخاوف من التضخم وتوقعات برفع أسعار الفائدة.