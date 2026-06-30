تراجع جديد لاسعار الذهب في العراق

– اقتصادي

شهدت أسعار الذهب، تراجعا في السوق العراقية لليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بالأسواق المحلية بين 885 ألفاً و895 ألف دينار.

في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 855 ألفاً و 865 ألف دينار.

