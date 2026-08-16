أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الأحد

واستقرت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 153,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.كما شهدت محال الصيرفة في الأسواق المحلية استقراراً ممثلاً، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152,500 دينار.