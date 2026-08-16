950 ألفاً للعيار 21 المستورد.. تفاصيل أسعار الذهب في العاصمة بغداد

وبلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 في أسواق الجملة بشارع النهر 950 ألف دينار، وسعر الشراء 946 ألف دينار. وفي المقابل، سجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 مبلغ 920 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 916 ألف دينار.وفيمَا يخص أسعار التجزئة في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 950 ألفاً و960 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 920 ألفاً و930 ألف دينار.