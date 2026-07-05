السفارة الألمانية: إبرام أول اتفاقية لدعم القطاع الخاص في العراق وإنشاء مصنع للزجاج المسطح

وقالت السفارة، في بيان، إن الاتفاقية تتيح لشركة الرضا القابضة للاستثمار البدء بأعمال الهندسة والإنشاء وتجهيز المعدات بالتعاون مع شركة Horn Glass Industries الألمانية، لإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المسطح (Float Glass) في .وأضافت أن المشروع يحظى بدعم من مؤسسات Commerzbank وEuler Hermes وAKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft، مشيرة إلى أن المبادرة تسهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص عبر التكنولوجيا والمعدات الألمانية.وأعربت السفارة عن تطلعها إلى تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة بين العراق وألمانيا في المرحلة المقبلة.