أوبك+ تقر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً في اب

وقالت دول التحالف إن الزيادة تشمل سبع دول هي: وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن جهود دعم استقرار السوق وتسريع تعويض فائض الإنتاج السابق، مع الالتزام الكامل باتفاق "إعلان التعاون".وأضاف البيان أن التحالف سيواصل مراقبة تطورات السوق بشكل دقيق، مع التأكيد على أهمية المرونة والحذر في التعامل مع متغيرات العرض والطلب.وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار تقلبات سوق النفط وتغيرات في مستويات الطلب العالمي، وسط مخاوف من وفرة المعروض خلال الفترة المقبلة.