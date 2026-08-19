نحو الانخفاض.. تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 925 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 921 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 955 ألف دينار و965 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.