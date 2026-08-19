اسعار النفط ترتفع مع تصاعد مخاوف التصدير عبر مضيق هرمز

وقال الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء إن لا تجري أي محادثات مع مؤكدا أن مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا يزال مغلقا أمام الملاحة البحرية.وبحلول الساعة 1030 بتوقيت ، صعدت 42 سنتا أو 0.5% إلى 91.44 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.6% إلى 85.45 دولار للبرميل.وارتفع الخامان عند التسوية أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من 3 أسابيع، مع تلاشي الآمال في إنهاء الحرب بين وإيران.